Bakan Albayrak'ın '40 Yıllık Karı-Koca' benzetmesine Sert Tepki!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Türk içişleri ve Adalet Bakanına karşı yaptırım kararını değerlendirirken ''40 yıllık karı-koca bile bazen anlaşmazlığa düşebilir' sözleri kamu oyunda tartışmalara neden olmuştu. Siyasi olarak ilk tepki, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ahmet Akından geldi. Ahmet Akın, ''dış politika ciddiyet ister'' derken dikkat çeken açıklamalara imza attı.

CHP'li Ahmet Akın'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle;

DEVLETİN KASASININ BAŞINDA OTURAN BAKAN’IN KULLANACAĞI SÖZLER DEĞİL

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ABD ile Türkiye ilişkilerini “40 yıllık karı koca” ilişkisine benzeten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tepki gösterdi. Akın, “Dış politika, ciddiyet ister. Devlet adamları dış politikada kullanacağı cümlelerin nereye gideceğini bilir. Aklınıza ilk gelen cümleyi dillendiremezsiniz. Devletin kasasının başında oturan bir Bakan’ın kullanacağı sözler, bu sözler değil” dedi.

DIŞ POLİTİKA CİDDİYET İSTER

CHP’li Ahmet Akın, ABD'nin yaptırım kararı sonrası yaşanan krizi "40 yıllık karı koca bile her konuda anlaşamıyorlar" diyerek yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sert bir dille eleştirdi. Akın, “Çin, dış politikasında yapay zeka kullanmaya başlıyor. Risk değerlendirmesi, strateji seçimi, karar verme ve yürütme verimliliği, karar verme güvenilirliği gibi birçok açıdan mutlak bir dezavantaja düşmemek için teknolojiden yararlanıyor. Yapay zekayı biz de kullanıyor olsaydık, tepetaklak olmuş ekonomimizin kurmayı Bakan Albayrak’ın talihsiz benzetmesine yapay zekadan onay çıkması mümkün olmayabilirdi” diye konuştu.

ENFLASYONU İNDİRECEKLERİ VAATLERİNE VATANDAŞ İNANMIYOR

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını da değerlendiren CHP’li Ahmet Akın, son 14 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonla mücadeleyi Bakan Albayrak’ın vatandaşların endişe içerisinde beklediğini söyledi. Akın şöyle konuştu:

“Enflasyon Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesinde. Bu, AKP’nin enflasyonu! Bakan Albayrak, çok değil birkaç gün önce bütçe açığı ile başa çıkmak, enflasyonla mücadele etmek için ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında ‘kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanacak’ demişti. Saray’ın nasıl bir tasarruf tedbiri uygulayacağını göreceğiz. Enflasyonu dizginleyerek tek haneli rakamlara indireceklerini vaadlerine vatandaşın inanmasını bekliyorlar. Ama kimse inanmıyor. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta gelen zamlarla yükü vatandaşın omuzlarına yüklediler.”