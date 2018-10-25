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Bakan Akar S-400'lerle ilgili kritik tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay eski Başkanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını duyurdu.

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Bakan Akar S-400'lerle ilgili kritik tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay eski Başkanı Hulusi Akar, S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacağını duyurdu.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:33
Bakan Akar S-400'lerle ilgili kritik tarihi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 füze savunma sistemine dair, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, gelip görevlerinin başına geçecekler." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin kurulum aşaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) F-35 savaş uçaklarını teslimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRK MİLLETİ'NE KARŞI CİDDİ HAVA VE FÜZE TEHDİDİ VAR     

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'ün savunma meselesi olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'ye ve Türk milletine karşı ciddi şekilde hava ve füze tehdidi bulunduğuna dikkat çekti.

Bu tehditlerin engellenmesi için gayret gösterildiğini, bunun koşulları olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, bu koşulların ortaya konulduğunu, çeşitli ülkelerle temasa geçildiğini ancak istenen yanıtların alınamadığını aktardı. Milli Savunma Bakanı Akar, temasa geçilen ülkeler arasında ABD ile Fransa-İtalyan ortaklığı bulunduğunu anımsattı.

EKİM 2019'DAN İTİBAREN KURULUM ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bunun neticesi olarak Rusya ile anlaşmanın imzalandığını, takvimin başladığına dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız. Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderilecek. Orada gerekli eğitimleri alacak, burada gelip görevlerinin başına geçecekler." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 25.10.2018 12:36
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