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Bakan Akar: ABD'nin operasyonu öncesinde Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

Bakan Akar: ABD'nin operasyonu öncesinde Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:02
Bakan Akar: ABD'nin operasyonu öncesinde Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk

Bakan Akar'ın mesajları şu şekilde:

"Bağdadi'nin yakalanmasıyla ilgili yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak.  Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize gerekli detay geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.

Biz DEAŞ ile mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. DEAŞ’a karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye’nin kuzeyi değil DEAŞ’ın var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız, aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. Avrupa’dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
DeaşışidEl BağdadiHulusi Akar
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