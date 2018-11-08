Bakan Açıkladı: Kişi Başı 15 Kilo Et!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuk olduğu bir televizyon kanalında Türkiye'nin kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin değerlendirmeler yaparken kişi başı et tüketiminin 15 kilo olduğunu iddia etti.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;
"İthalatı eleştirenler oluyor ancak biz bir miktar ithalat yapıyoruz, yapmak durumundayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız artırmışız. Küçükbaş 30 milyondan 45 milyona gelmiş." ifadelerini kullandı.
"KİŞİ BAŞI 15 KİLO ET YEMEYE BAŞLANDI"
Bakan Pakdemirli Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığının 9 milyondan 16 milyona çıktığını söyleyerek "Aslında et üretiminde % 60 artışımız var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda büyük bir başarısı var. Peki bu başarıya neden ithal ediyoruz. Çok basit bir sebebi var. Türkiye 2002 yılında kişi başı 6 kilogram et tüketiyordu şimdi 15 kilo et yemeye başlamış.
Türkiye'nin refahı artmıştır. CHP milletvekilleri bu işlere hiç tevessül etmesinler. 2002'de bu milletin yiyecek eti yokmuş, bugün 15 kilo yiyor. Her şey kırmızı etten yana." ifadelerini kullandı.
Bizim eve yıllık o 2 kg girmiyor demekki sayın bakan bizim hissemize düşen eti de siz yiyorsunuz
Ben hiç yeyimediğime göre biri 30 kilo yiyordur hakkim zikkim olsun
Kişi başı 15 kilo eti bayramda bile yiyemiyor üretim olabilir fakat tüketim kesinlikle yalan yılda bile kişi başı 15 kilo yemiyor biraz halkın arasına karışıp incelemenizi öneririm etin kilosu kaç lira haberiniz varmı. Asgari ücret nekadar ? Türkiye'de nekadar işsizlik var meclisin menüsünde bulunan hergun yediğiniz etleri halk yiyemiyor bunu bilin istedim
abi bu nasıl biseydir neye göre hesaplanıyor etin kilosu 50 tl kim 15 kg et yiyormuş hangi ıstatistik söylüyor. Bunu yazılı bir kağıt bi evrak varmı yok üfür babam üfür 1600 tl 15 kg et millet pazara zor gidiyo herşey ateş pahası
Bakan doğru söylemiş fakir bir zengin 14 kilo hesap doğru
Ben göremiyorum bakan
Millet etin adını unuttu hangi et bu yumurta bile tanesi 75 kuruş 1 tl olmuş bildiğin ölün demeyemi çalışılıyor ne yapılıyor.Sonra yok sular hırsız var bukadar dolandırıcı var e kimse kazanamiyor.Ev gecindiremiyor insallari başka yollara teşvik edenler sizlersiniz kusurabakmayin
İstatistikler her zaman dogruyu söylemez sayın bakan. Bu işi derinlemesine bakıp öyle konuşmak gerekir. Asgari ücretle geçinen kesimin yediği et miktarına bakmak lazım refah seviyesini ancak bu şekilde bulabiliriz. Zenginler haftada 2 defa et yiyorsa şimdi hergün yiyor olabilir sonuç olarak zenginin zaten refah seviyesi vardı şimdi daha çok refahı arttı. Lakin asgari ücretli de değişen bişey yok aynı hamam aynı tas.