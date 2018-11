Bakan Açıkladı: Kişi Başı 15 Kilo Et!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuk olduğu bir televizyon kanalında Türkiye'nin kırmızı et üretimi ve ithalatına ilişkin değerlendirmeler yaparken kişi başı et tüketiminin 15 kilo olduğunu iddia etti.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

"İthalatı eleştirenler oluyor ancak biz bir miktar ithalat yapıyoruz, yapmak durumundayız. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığımız artırmışız. Küçükbaş 30 milyondan 45 milyona gelmiş." ifadelerini kullandı.

"KİŞİ BAŞI 15 KİLO ET YEMEYE BAŞLANDI"

Bakan Pakdemirli Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığının 9 milyondan 16 milyona çıktığını söyleyerek "Aslında et üretiminde % 60 artışımız var. Bunu unutmamamız gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda büyük bir başarısı var. Peki bu başarıya neden ithal ediyoruz. Çok basit bir sebebi var. Türkiye 2002 yılında kişi başı 6 kilogram et tüketiyordu şimdi 15 kilo et yemeye başlamış.

Türkiye'nin refahı artmıştır. CHP milletvekilleri bu işlere hiç tevessül etmesinler. 2002'de bu milletin yiyecek eti yokmuş, bugün 15 kilo yiyor. Her şey kırmızı etten yana." ifadelerini kullandı.