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Bakan Açıkladı Büyük Alım: 15 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için başvuruları aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklaması yaptı.

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Bakan Açıkladı Büyük Alım: 15 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için başvuruları aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklaması yaptı.

04 Eylül 2018 Salı 11:38
Bakan Açıkladı Büyük Alım: 15 Bin Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için başvuruları aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." açıklaması yaptı.

Bakan Gül TRT'de canlı yayına katıldı. Burada Hakim savcı müracaatlarının Aralık ayında yapılacağını belirtti. Hakim savcı alımlarında 1000 Adli Yargı, 100 İdari yargı olmak üzere Bin 100 alım gerçekleşecek. Diğer alımlardan ise 15 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklama ise şöyle; "1000 adli hâkim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hâkimi, 15 bin de personel alacağız."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, son günlerde gündem olan çocukların icra daireleri tarafından teslimi ile de önemli bir açıklama yaptı. Buna göre artık çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak.

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Son Güncelleme: 04.09.2018 11:55
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