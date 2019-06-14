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Bakan 5 Bin Personelin Alınacağı Müjdesini Verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, atanamayan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Polat’ın soru önergesine 5 bin personelin alınacağı müjdesini verdi.

Bakan 5 Bin Personelin Alınacağı Müjdesini Verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, atanamayan orman mühendisleri ve orman muhafaza memurlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Polat’ın soru önergesine 5 bin personelin alınacağı müjdesini verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:26
Bakan 5 Bin Personelin Alınacağı Müjdesini Verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın soru önergesi üzerine 1200’ü orman mühendisi, 2 bin 700’ü orman muhafaza memuru, 800’ü memur, 300’ü şoför olmak üzere toplam 5 bin kadro tahsis edildiği müjdesini verdi.

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, orman mühendisleri ve muhafaza memurlarının kadro taleplerini TBMM gündemine taşıdı. Önergesinde atanamayan orman mühendislerinin ve orman muhafaza memurlarının yaşadıkları sorunlarına dikkat çeken Polat, muhafaza memurlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılacak düzenlemeleri de önergesinde gündeme getirdi.

BAKAN’DAN ATAMA MÜJDESİ

Polat’ın soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjde gibi bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü’ne Hazine Bakanlığımız tarafından 1200 orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5 000 kadro tahsis edilmiş olup, KPSS puanlarına göre alımlar yapılacaktır” dedi.

“ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLECEK”

Bakan Pakdemirli, ayrıca orman muhafaza memurlarının asli görevinin üretim değil, ormanların korunması olduğuna da dikkat çekti. Bu memurların çalışma koşullarının ve şartlarının iyileştirilmesi için düzenleme, çalışmalarının devam ettiğini bildiren Bakan Pakdemirli, bu memurların emekli olduklarında da zati silahlarını harçsız taşıyabilmeleri için ilgili kanunda çalışma yapıldığını belirtti.

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