Bahçeli'den Uzman Çavuşlara Kadro Çağrısı!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" ifadelerini kullandı.

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO ÇAĞRISI

Grup toplantısında konuşan Bahçeli ''Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz. Uzman Çavuşların kadroya alınması milli bir hedefteri'' ifadelerini kullanarak Uzman Çavuşlara haklarının verilmesi çağrısını yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti;

Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar.

Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal'dan oluşan 5'li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır? Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Bizde veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin? Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/bBud4swsP1 — AA Canlı (@AACanli) 9 Ekim 2018

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