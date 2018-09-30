Bahçeli'den İttifak ve Af Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, "Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program (YEP) gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BİZ CHP GİBİ OLAMAYIZ'

MHP lideri, "Biz CHP gibi olamayız. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz" dedi.

Cezaevlerinin pimi çekilmiş bomba gibi olduğunu söyleyen Bahçeli, af teklifi hakkında ise şunları söyledi: "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi?"

Bahçeli, " Af Kanun teklifimizle ilgili gelişmeler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, af teklifimiz başkadır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imasına yeltenenlere aldırmamak temennimdir" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI YAŞAYACAK'

Bahçeli, yerel seçimde ittifak tartışmaları konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

"MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Yerel seçimi yeni hükümet sisteminin imtihanı olarak görüyoruz. 'Her ilde aday çıkaracağız' sözlerine ihtiyaç yoktur. İki parti arasında görüşmeleri sulandırmaya gerek yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel olarak bakmıyoruz. Cumhur İttifakı bizzat milletimizin iradesidir. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak. Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini önemli görüyoruz."

Bahçeli, "Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkarmayacağız. Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı 'İstanbul'dan vazgeçmek' olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir" şeklindekonuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la henüz görüşmediklerini söyleyen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz" dedi ve açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"31 Mart 2019'a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz."

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