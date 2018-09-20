Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli'den Hediye Uçak İçin Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Katar'dan hediye uçak kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.

banner396

Bahçeli'den Hediye Uçak İçin Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Katar'dan hediye uçak kabul edilmesine sert tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir." ifadelerini kullandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:52
Bahçeli'den Hediye Uçak İçin Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla bir araya geldiği öğle yemeğinde gündeme dair muhabirlerin sorularını cevapladı. Toplantıda Katar tarafından hibe edildiği açıklanan lüks uçakla ilgili soruya Bahçeli’den sert yanıt geldi.

Soru üzerine “O konuda görüşüm çok nettir” diyen Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir.

Şu sualin cevabı da netleşmelidir. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığının ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararası ilişkilerde taşıyıcısı olarak uçaklardan ihtiyacı varsa onu satın alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok.

Ama ‘bana hibe edildi hediye edildi’ bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan’ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’dan alınan uçakla ilgili tartışmalara Azerbaycan dönüşü uçakta şu sözlerle yanıt vermişti: “Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı (500 milyon dolar). “O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; ‘Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. “O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2018 17:23
Anahtar Kelimeler:
bahçeli den hediye uçak sert tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kendal 3 saat önce

Vay Bahçeli vay iş koltuk değnekliği yaptığın kişiyi tanımadan değneklik yapmaya devam et... karşılığında neler vermiştir Tayyip efendi Hz leri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tc 2 saat önce

Bahçeli ammada yanar dönersin ne oldu menfaatin bittim Tayyip Erdoğan'dan türk milleti sizlerin gerçek yüzünü görünce asla affetmez

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Soyhan 2 saat önce

Ne güldüm şu lafa anlatamam.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
... 57 dakika önce

Adam para almiyor sa bunun baska cikar yolu ne ha bu zamaninda bizden bi yardim bi destek gormus ki simdi bunu o yuzden para almam diyor zaten sizingibiler oldugu surece bu ulke buyuyemez!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yargıtay'dan Flaş Enis Berberoğlu kararı!
Yargıtay'dan Flaş Enis Berberoğlu kararı!
Kılıçdaroğlu 3 Yıl 2 Ay Erdoğan İçin Çalışacak!..
Kılıçdaroğlu 3 Yıl 2 Ay Erdoğan İçin Çalışacak!..
Son Dakika: Irak - Suriye tezkeresi TBMM'de
Son Dakika: Irak - Suriye tezkeresi TBMM'de

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim