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Bahçeli’den flaş Gökçek açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmadı. Aday olmak istiyorsa MHP'ye şeref kazandırır'' açıklaması yaptı.

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Bahçeli’den flaş Gökçek açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmadı. Aday olmak istiyorsa MHP'ye şeref kazandırır'' açıklaması yaptı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:47
Bahçeli’den flaş Gökçek açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''Melih Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmadı. Aday olmak istiyorsa MHP'ye şeref kazandırır'' açıklaması yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in adaylık iddiaları ile ilgili “Böyle bir kişi ki belediye başkanın olmasının ötesinde Türkiye’nin darbe karşıtı olması konusunda olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Melih Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmadı. Fakat MHP’den gönül rızası ile belediye başkanı adayı olmak istiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi’ne şeref kazandırır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli İstanbul adayı konusunda da “İstanbul’da da bir süprizimiz olabilir. Beklemek lazım” şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2018 16:16
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