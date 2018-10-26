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Bahçeli'den Flaş 29 Ekim Kararı!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş bir 29 Ekim kararı geldi.

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Bahçeli'den Flaş 29 Ekim Kararı!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş bir 29 Ekim kararı geldi.

26 Ekim 2018 Cuma 16:23
Bahçeli'den Flaş 29 Ekim Kararı!

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş bir 29 Ekim kararı geldi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere AKP ve MHP arasında ittifak yapılacakken MHP Lideri Bahçeli'nin meclis grup toplantısındaki sert çıkışları sonucu ittifak yapmayacağını açıklamasından sonra 29 Ekim'de 3. Havalimanı açılışında düzenlenecek olan 29 Ekim Resepsiyonuna katılmayacağı açıklandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine gündem belirlemeye devam ediyor yorumları yapılırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmamasına bir gerekçe gösterilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Son olarak Türk Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlar için komisyon kurulsun önergesini destekleyen milletvekillerini telefonla arayıp desteğini geri çekin dediği belirtilirken, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı da gerekçe göstermeden görevden almıştı.

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Son Güncelleme: 26.10.2018 17:35
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Hasan 44 dakika önce

Bahçeli bırak bu koltuğu artık yeter batırdınİz bu ülkeyi

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