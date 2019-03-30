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Bahçeli’den EYT ve Uzman Çavuşlara Kadro Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Haber’de katıldığı bir programda gündeme ve seçime dair soruları yanıtladı. Önemli mesajlar veren Bahçeli açıklamalarında EYT’liler ve Uzman Çavuşlara şöyle seslendi. İşte detaylar!

Bahçeli’den EYT ve Uzman Çavuşlara Kadro Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Haber’de katıldığı bir programda gündeme ve seçime dair soruları yanıtladı. Önemli mesajlar veren Bahçeli açıklamalarında EYT’liler ve Uzman Çavuşlara şöyle seslendi. İşte detaylar!

30 Mart 2019 Cumartesi 15:25
Bahçeli’den EYT ve Uzman Çavuşlara Kadro Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli A Haber’de katıldığı bir programda gündeme ve seçime dair soruları yanıtladı. Önemli mesajlar veren Bahçeli açıklamalarında EYT’liler ve Uzman Çavuşlara şöyle seslendi. İşte detaylar!

Bahçeli, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili konunun programlarında olduğunu belirterek, ancak böyle bir yapının bugünkü ekonomik şartlarda kaldırılamayacağının dikkate alınarak zamana yayılmak istendiğini ve buna da saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bahçeli,

"İleriki günlerde tekrar gündeme alınabilirse biz 49 milletvekili olarak verdiğimiz yasa tasarısının arkasında dururuz." dedi.

Bahçeli, uzman çavuşların kadroya alınmasına yönelik çalışmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in yaptığını ve bu konuda sonuç alacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

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