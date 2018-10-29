Bahçeli'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Ankara'da açılan Osmaniyeliler Vakfı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanan EYT önergesine önce evet sonra hayır demelerini şöyle açıkladı;

''Muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sisteme dönüş için siyasi faaliyet gösteriyorlar. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP’nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlığı olmuştur. Ancak 700 milyara ulaşan meblağı karşılayabilecek durum içinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir. Ama meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle gerek duymamış ve çekimser oy kullanmıştır.''

Devlet Bahçeli Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olması ile ilgili de açıklama yaptı. Bahçeli'den Flaş Melih Gökçek Açıklaması başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

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