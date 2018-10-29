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Bahçeli'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Ankara'da açılan Osmaniyeliler Vakfı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Bahçeli'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Ankara'da açılan Osmaniyeliler Vakfı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:02
Bahçeli'den Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Açıklaması!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli Ankara'da açılan Osmaniyeliler Vakfı'nın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanan EYT önergesine önce evet sonra hayır demelerini şöyle açıkladı;

''Muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerine parlamenter sisteme dönüş için siyasi faaliyet gösteriyorlar. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP’nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlığı olmuştur. Ancak 700 milyara ulaşan meblağı karşılayabilecek durum içinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir. Ama meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle gerek duymamış ve çekimser oy kullanmıştır.''

Devlet Bahçeli Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olması ile ilgili de açıklama yaptı. Bahçeli'den Flaş Melih Gökçek Açıklaması başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.10.2018 16:16
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Millete sapur supur bizlere ya Rabbi sukur. 1 saat önce

Kim bilir nasıl bir anlaşma yaptınız.

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Boşver 1 saat önce

Alattin Çakıcı'yı Haousten Çıkar, EYT'den Vazgeçelim, Anlaşma Böyledir Sanırım, Zaman Gösterir...

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Ertan 17 dakika önce

Tek derdi Çakıcı. Seçim beyannamesi ni bile unuttular. Ama bu seçimler bitmez. AKP de 3600 u unuttu zaten

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xxx 5 dakika önce

Allah var yukarıda çıkarlarınızı hepsini görüyor hesabını nasıl vereceksiniz

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