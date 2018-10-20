Bahçeli'den "andımız" açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Danıştay 8. Daire'nin aldığı "andımız" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından (Twitter) yaptığı açıklamada, çözülme sürecinin en karanlık döneminde andımız kurban edilmişti, "Ne Mutlu Türküm Diyene" seslenişi her taraftan silinmiş, bu durumu kabullenmemiz imkansızdı" ifadelerini kullandı.

'NE VAR ANDIMIZDA NERESİ SİNİR BOZUYOR'

Andımız kararını "Maşeri vicdana tercüman olmuştur" şeklinde değerlendiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelenin kahramanca sürdüğü bir zamanda andımız umutları güçlendirmiştir" ifadelerini kullandı. MHP lideri karara yapılan itirazları hatırlattı, "Ne var andımızda, neresi sinir bozuyor, neyi vicdanları bulandırıyor?" diye sordu.

Bahçeli, ayrıca, Ak Parti'den andımıza ilişkin gelen açıklamalara da tepki gösterdi.

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