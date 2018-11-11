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Bahçeli'den af yasası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak af yasası ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den af yasası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak af yasası ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:53
Bahçeli'den af yasası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak af yasası ile ilgili teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdik. Mecliste Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışında ikili görüşme yapmış, bu ikili görüşme sonrasında Erdoğan " herkese af çıkaramayız, kişilere karşı işlenen suçları ancak kişiler affedebilir, devletin bunu afetmesi söz konusu olamaz" açıklaması yapmıştı.

MİLYONLARCA KİŞİ AF YASASININ KABUL EDİLMESİNİ UMUT EDİYOR

Milyonlarca kişi af yasasın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de kabul edilmesini bekliyor. MHP'nin 24 Haziran seçimlerind ehazırladığı vaatler beyannamesinde mahkumlara af maddesi de yer alıyordu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:43
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