Bahçeli'den AF Açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili de şartların olgunlaştığı zaman bu konunun tekrardan gündeme getirilebileceğinin sinyalini verdi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Af konusu rafa mı kalktı sorusuna Devlet Bahçeli, ''Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız. '' dedi.

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