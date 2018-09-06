bahçeli yeni vakıf kurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li isimler ve bürokratlar bir araya gelerek Osmaniye Vakfı’nı kurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP eski Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sancay Varlı ile Osmaniye Vakfı’nı kurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kara, MHP eski Osmaniye milletvekili Ersoy, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yavuz ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Varlı ile Osmaniye Vakfı’nı kurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile Ankara’da kurulan vakfın mal varlığı 60 bin TL.

Yönetim Kurulu’nda yer alan isimlr şöyle;

Ruhi Ersoy,

Akın Yavuz,

Sancay Varlı

Osmaniye Vakfı'nın amaçlar işe şöyle belirtildi.

Osmaniye ve İlçeleri

Osmaniyelilerin ekonomik

kültürel,

sağlık,

sosyal,

eğitim,

öğretim,

turizm ve tanıtma,

kalkınma,

spor

diğer sorun ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak olarak belirlendi.

İlanda, Osmaniye Vakfı’nın kapatılması durumunda kalan mal varlığının, kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşuluyla Devlet Bahçeli Vakfı’na devredileceği ifade edildi.

Kaynaklar; Oda TV

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