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Bahçeli'ye iki yeni başdanışman

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

Bahçeli'ye iki yeni başdanışman

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:16
Bahçeli'ye iki yeni başdanışman

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, Bahçeli'nin imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi:

"Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan BaşDanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Sözlü "Değerli hemşehrilerim, kıymetli gönüldaşlarım...‬ ‪Ülkemizi düştüğü her dar boğazda ayağa kaldıran yegane kuvvet olan Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu başdanışmanlığı ile görevlendirilmiş bulunmakta olduğumu sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyorum.‬ ‪Ülkü Ocakları Başkanlığı ile başlayıp Ceyhan Belediye Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden bu kutlu yolu başdanışmanlığı ile taçlandıran Liderimiz, hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.‬
‪Şubat 1969'da tohumları Adana'dan atılan, teşkilatlanma çalışmalarının Adana'da başladığı ve bugün koca bir çınara dönüşen Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde “Önce Ülkem ve Milletim” anlayışına bağlı kalarak 20 yıllık siyasi hayatımın 20 yılında en ufak bir sapmaya mahal vermeden hizmet etmenin haklı gururu ile yeni görevimizde de Cenab-ı Allah bizleri milletimize, fikir namusumuz olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı mahcup etmesin.‬" ifadelerini kullandı.

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