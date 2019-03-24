Bahçeli ortak mitinginde konuştu: Konstantinapol da yok Kürdistan da

Bahçeli'nin konuşması şu şekilde:

* İstanbul sıradan bir şehir değildir. Kudüs'ün kardeşi, Kerkük'ün kaderidir. İstanbul Cumhur İttifakı'nın hassasiyet ve haysiyet merkezidir.

* Yeni Zelanda'yı kana bulayan vandallar 630 yıl önceki Kosova Savaşı'nın kinini tutuyor.

* Şu anda Boğaz'ın Batı yakasındayız. İşte buradayız, Yenikapı'dayız. Ey katiller gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi aynen sizi yerin dibine gömelim.

* Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır. İstanbul, Müslüman Türk milletinin namus timsalidir, hilalimizin şerefidir.

* Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi fiilen kuruldu, 7 Ağustos'taki mitingde imrenilecek ruhunu kazandı. Cumhur İttifakı olarak ekonomik teröre karşı aynı gemiye bindik, beka düşmanlarına karşı aynı mevziye girdik.

* İstanbul'da zilletin öne çıkmasına asla müsaade edilmemelidir. Zillet İttifakı beladır, Cumhur İttifakı bekadır.

* Kimse İstanbul'daki şerefli 3 milyon Kürt kardeşimizin üzerine plan yapmasın.

* Konu vatansa, konu milletse, konu istiklal ve bekaysa nefsimize tutsak olamazdık, egolarımıza yenik düşemezdik, az kazandıran çok kaybeden çetelesi tutamazdık.

* 31 Mart beka seçimidir, İstanbul için bir kader seçimidir. Zillet şemsiyesi altında toplanıp Türkiye'nin kuyusunu kazanlara 31 Mart'ta izin ve icazet asla verilmemelidir.

* Helalleşme arzusu taşıdığım İP'e (İYİ Parti) oy veren kardeşlerim, gelin Cumhur İttifakı'nın millet ve devlet için yapmış olduğu ahlaklı tarihi ve milli mücadeleye destek verin.

* CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur, ümit yoktur, gelin birlikte olalım, Cumhur İttifakı'nda buluşalım.

* HDP'nin Eş Genel Başkanı diyor ki, 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki 3 milyon Kürdün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz.' Bu beyanat alçaklıktır. Bu yorum ahlaksızlıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP'nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Diyarbakır neyse Balıkesir aynısıdır. Şırnak'ta uzatılan el İstanbul'da tutulur. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları alt üst eder. PKK'nın siyasi aparatı HDP'ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı'nın başkan adayı sayın Binali Yıldırım'dır.

* Kürt kökenli kardeşlerime sesleniyorum. Sizi bizden çok seven olamaz. Amerika sizi bizden çok sevemez.

* Kökeni, yöresi, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı, milli birliğimizin ve bin yıllık kardeşliğimizin ayrılmaz kutlu bir değeri, yeri dolmaz muazzam bir nişanesidir. Hiç kimse İstanbul'daki 3 milyon şerefli Kürt kökenli kardeşimin üzerine plan yapmasın, kirli oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin.

* 31 Mart'ta başarmaktan başka seçeneğimiz yoktur.

* Ne mutlu Türk'üm diyene.