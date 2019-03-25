Bahçeli, Mansur Yavaş’ı Hedef Aldı: “Ya Ülkücüsündür Ya Da Değilsindir. Ortası Yoktur!”

İşte satır başları.

“Beka Sorunu Vardır. 31 Mart Ankara İçin Uçurumdan Önceki Son Çıkıştır!”

“Ankara’nın özlemleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. Ankara, Polatlı’dan top sesleri duyarken bile teslim olmadı. Cumhuriyetin başkenti nice badireleri atlattı taviz vermedi. Hiçbir siyasi devşirme Ankaralıyı tapulu malı görmesin. Sayın Özhaseki, milletimizin ve Ankara’nın güzide bir evladıdır. Aksini ilan edenler Başkentimizin hatırasına bölücülük aşılamaya gayret eden namertlerdir. Ankaralı sözünün eridir. Özü yalanlı kişilerle bir araya gelemez. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır. Beka sorunu yok demek, Ankara’nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir.”

“Eski Ülkücüymüş!”

“Eski ülkücüymüş, MHP’liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Arası yoktur ortası yoktur. Dün CHP’yi kötülerken, bugün CHP’nin filikasına binen şahsiyetin siyasi çizgisi olmayacaktır”