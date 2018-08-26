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Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde halka seslendi. Devlet Bahçeli, 'Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla sonuçlandı' dedi.

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Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde halka seslendi. Devlet Bahçeli, 'Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla sonuçlandı' dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:34
Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninde halka seslendi. Devlet Bahçeli, 'Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla sonuçlandı' dedi.

İşte MHP Lideri Dvlet Bahçeli’nin konuşmasının satır başları; 


Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt zaferi İstanbul’un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt’te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu’da parlak bir istikbal kazandık.

Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir

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Son Güncelleme: 26.08.2018 15:53
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bahçeli malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi
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