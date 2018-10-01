Bahçeli Mahkumlara Af Konusunda Israrlı!

MHP Lideri Bahçeli Ekonomide bahar havasının çok uzak olmadığını belirterek, ''Biz CHP gibi olamayız, Biz Türk Milliyetçileriyiz.Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz.'' dedi.

BU URU KOPARACAĞIZ

Kızılcahamam Kampında konuşan Bahçeli ''Türkiye bir krize değil, ekonomik mahiyetli haçlı akınına maruz kaldı. Terörle sonuç alamayanlar, Gezi provakosyonunda aradığını bulamayanlar, darbe teşebbüsleri ile altın vuruşu yapamayanlar, ellerindeki son koz olan, ekonomik silahlarla etrafımızı habis ur gibi sarmışlardır. Ve bu uru koparacağız'' dedi.

MÜNAFIKLIK ALAMETİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclise sunduğu ne genel ne de özel af olmadığını vurgulayan Bahçeli ''Karanlıktan aydınlığı taşlamanın lüzumu yoktur. Kalemlerini silah gibi kullanan zavallılar, teröristlerin affı için düne kadar kuyruğa girmişken, bugün bizi tenkide kalkışmaları münafıklık alametidir'' açıkmalarında bulundu.

PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli '' eğer kişilere karşı işlenmiş suçları, kişiler affeder veya ceza tenkisatı yaparlarsa o zaman adalet ve hukuka ihtiyaç kalacak mıdır? Cezaevleri pimi çekilmiş bomba gibidir. İttifak başka teklifimiz başkadır. Her mesele kendi mevkiinde kendi mahrecinde analiz edilmelidir.'' diye konuştu.

CEZAEVLERİ KAYGI VERİCİ

Cezaevlerindeki durumun kaygı verici olduğunu söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli ''şartlı salıverme kanun teklifimiz meşrudur ve niyetimiz son derece halistir'' ifadelerini kullandı.

HERŞEYİN FARKINDAYIZ

MHP Lideri Bahçeli ''Bize siyasi güç hatırlatması yapılmasına gerek yoktur. Herşeyin farkında ve bilincindeyiz. Muhabbet edeceksek ederiz, resmi görüşmeleri sulandırmanın, itibarsızlaştırmanın, saptırmanın manası yoktur. Dört ayklı stratejimiz aynen geçerli olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Türkgün Gazetesi

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