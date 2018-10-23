Bahçeli İttifak İçin Kapıları Kapattı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında af ve ittifak konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. ''Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır'' diyerek kapıları kapattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında sert ifadeler kullanarak iktidara yüklendi. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afla ilgili sözlerine cevap verdi. Bahçeli, "Kanun teklifimizin tartışmasız arkasındayız, yanındayız. Milletimize neyi söylediysek onu yapıyoruz. Vazgeçmek yok, gevşemek yok, geri dönüş yok" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhur ittifakıyla ilgili 'Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır' diyerek AK Parti'ye kapılarını kapattı.

İTTİFAK ARAYIŞIMIZ KALMAMIŞTIR



Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla, tez ve önerilerini görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak diğer tarafın üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yok. Parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerimize yönelik herhangi bir ittifak arayışımız artık kalmamıştır ve yoktur.

MECLİS'E SUNULAN AF TEKLİFİ: GERİ DÖNÜŞ YOK

Neyi önerdiysek adaleti temsil eder. 24 eylül'de sunudğumuz kanun teklifi bir af değil. Şartli indirim ile mahkumların salıverilmesi için kanun teklifidir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız bundan ibarettir. Kanun teklifimizin tartışmasız arkasındayız, yanındayız. Milletimize neyi söylediysek onu yapıyoruz. Vazgeçmek yok, gevşemek yok, geri dönüş yok.

Bu teklifi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir yaraya parmak bastık. Cezaevi şartlarını gündeme taşıdık. Muhtemel kalkışma ve çatışmalara dikkat çektik. Risk ve tehlikelere vurgu yaptık. Çok şey mi istedik? Konuşmayalım mı, düşünmeyelim mi, kaygılanmayalım mı, görüşlerimizi dile getirmeyelim mi?

-Ne diyor vatan şairimiz:

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Ya ne dediğimizi anlamıyorlar, ya da safa yatıp havayı bulandırıyorlar. Sürekli itiraz ve tepki gösterenler; KHK ile 1 Temmuz 2016'da denetimli serbestlik ve infaz sisteminin kanunlaştığından haberdarlar mıdır?

671 sayılı KHK cezaevlerini boşaltmak için mi yayınlandı? Bizim teklifimizi sulandırıp, cezaevlerini boşaltmaya çalıştığımızı doğrudan değilse bile dolaylı ima etmek haksızlıktır, günahımıza girmektir.

Diyorlar ki uyuşturucu kullananlar salıverilecek. Bu temele indirmek, bu eksene sabitlemek tamiri olmayan vicdansızlıktır. Samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur. Uyuşturucudan içeri olanlar ıslah olduysa, merhamet istiyorsa duymayalım mı? Bunlar insan değil mi, fırınlara atıp yakalım mı, katarlara doldurup sürgüne mi yollayalım?

Uyuşturucu en hassas olduğumuz sorunlardan birisidir. Ülkücü hareketi bu konuda tartışmaya açmak kimsenin harcı değildir.

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