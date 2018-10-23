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Bahçeli İttifak İçin Kapıları Kapattı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında af ve ittifak konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. ''Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır'' diyerek kapıları kapattı.

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Bahçeli İttifak İçin Kapıları Kapattı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında af ve ittifak konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. ''Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır'' diyerek kapıları kapattı.

23 Ekim 2018 Salı 10:59
Bahçeli İttifak İçin Kapıları Kapattı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında af ve ittifak konularıyla ilgili açıklamalar yaptı. ''Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır'' diyerek kapıları kapattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında sert ifadeler kullanarak iktidara yüklendi. MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afla ilgili sözlerine cevap verdi. Bahçeli, "Kanun teklifimizin tartışmasız arkasındayız, yanındayız. Milletimize neyi söylediysek onu yapıyoruz. Vazgeçmek yok, gevşemek yok, geri dönüş yok" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Cumhur ittifakıyla ilgili 'Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır' diyerek AK Parti'ye kapılarını kapattı.

İTTİFAK ARAYIŞIMIZ KALMAMIŞTIR

Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla, tez ve önerilerini görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak diğer tarafın üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yok. Parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerimize yönelik herhangi bir ittifak arayışımız artık kalmamıştır ve yoktur.

MECLİS'E SUNULAN AF TEKLİFİ: GERİ DÖNÜŞ YOK

Neyi önerdiysek adaleti temsil eder. 24 eylül'de sunudğumuz kanun teklifi bir af değil. Şartli indirim ile mahkumların salıverilmesi için kanun teklifidir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız bundan ibarettir. Kanun teklifimizin tartışmasız arkasındayız, yanındayız. Milletimize neyi söylediysek onu yapıyoruz. Vazgeçmek yok, gevşemek yok, geri dönüş yok.

Bu teklifi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir yaraya parmak bastık. Cezaevi şartlarını gündeme taşıdık. Muhtemel kalkışma ve çatışmalara dikkat çektik. Risk ve tehlikelere vurgu yaptık. Çok şey mi istedik? Konuşmayalım mı, düşünmeyelim mi, kaygılanmayalım mı, görüşlerimizi dile getirmeyelim mi?

-Ne diyor vatan şairimiz:

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Ya ne dediğimizi anlamıyorlar, ya da safa yatıp havayı bulandırıyorlar. Sürekli itiraz ve tepki gösterenler; KHK ile 1 Temmuz 2016'da denetimli serbestlik ve infaz sisteminin kanunlaştığından haberdarlar mıdır?

671 sayılı KHK cezaevlerini boşaltmak için mi yayınlandı? Bizim teklifimizi sulandırıp, cezaevlerini boşaltmaya çalıştığımızı doğrudan değilse bile dolaylı ima etmek haksızlıktır, günahımıza girmektir.

Diyorlar ki uyuşturucu kullananlar salıverilecek. Bu temele indirmek, bu eksene sabitlemek tamiri olmayan vicdansızlıktır. Samanlıkta iğne aramaya gerek yoktur. Uyuşturucudan içeri olanlar ıslah olduysa, merhamet istiyorsa duymayalım mı? Bunlar insan değil mi, fırınlara atıp yakalım mı, katarlara doldurup sürgüne mi yollayalım?

Uyuşturucu en hassas olduğumuz sorunlardan birisidir. Ülkücü hareketi bu konuda tartışmaya açmak kimsenin harcı değildir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
bahçeli ittifak kapıları kapattı
Yorumlar
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Osman 3 saat önce

Gel dön devlet baba bu sevdadan turklukden utanan bunlar Türk'e hasım olan bunlar türkü yok etmek isteyen bunlar cephelesip ayrı gayrı yapan bunlar aç gözünü devlet baba

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Korkulur bunlardan 2 saat önce

Baktılarki bu millet aldığı zamlardan akp ye oy vermeyecek ne de olsa mhp bizden ayrılalım millet sana oy versin benim dediğimi yaparsin zaten... ulan ne siyaset be helal olsun..

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serdar 2 saat önce

ZATEN YERELDE İTTİFAK YAPMAK ZORDU NASIL YAPACAKSINIZ MUTLAKA Bİ ANLAŞMAZLIK ÇIKAR HAAA BİRİ ADAY GÖSTERİP DİĞERİ DESTEKLEYECEKSE İTTİFAK OLABİLİR..İSTANBUL BB İÇİN MHP DEDİ MESELA İKİ PARTİ DE DİYEMEDİ Kİ SENİN GÖSTERDİĞİN YERDE BEN ADAY GÖSTERMEM,,

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Behlüldane 1 saat önce

Bahcelinin baltası kütükden cıkana kadarmış..

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