Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli: İstanbul'da aday çıkarmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını, Ankara ve İzmir’i değerlendirdiklerini kaydeden Bahçeli, Kayyum belediyeleri için ‘Kürt aşiretler’ formülünü önerdi

banner396

Bahçeli: İstanbul'da aday çıkarmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını, Ankara ve İzmir’i değerlendirdiklerini kaydeden Bahçeli, Kayyum belediyeleri için ‘Kürt aşiretler’ formülünü önerdi

20 Eylül 2018 Perşembe 12:45
Bahçeli: İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleşmesi için ittifakın şart olduğunu anlattı. 

İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını belirten Devlet Bahçeli, Ankara ve İzmir’i değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.

Devlet Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kayyuma devredilen belediyelerde eskiye dönüş olmaması için Kürt aşiretlerin devreye sokulması fikrini önerdi.

İttifakın 30 büyükşehirde yapılacağı iddialarının sorulması üzerine Devlet Bahçeli, “Bizim böyle bir iddiamız yok. Bu iddiada olanlar var. Trump'tan tutun Merkel'e, Merkel'den tutun Fransa'ya kadar herkes üç büyükşehir ile ilgili… Bu gibi şeylerle ortalığı karıştırmanın gereği yok. Ben tamamen bu tür anlayışlar dışında bir perspektif ortaya koyuyorum. 3 büyükşehirde sonuç HDP ile CHP'nin ‘Biz burayı kazandık’ sözü olursa bu takdirde ikinci yapacakları iş hemen o gece 'Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meşruiyetini kaybetmiştir. Hemen parlamenter sisteme dönelim' olur. Nasıl döneceklerse? Al sana yeni bir tartışma. Bu tartışmayı sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi de var” ifadelerini kullandı. 

Bahçeli, “İttifak protokol çerçevesinde mi olacak?” sorusuna da “Karşılıklı görüşerek uzlaşarak. Uzlaştığınız yerleri bir protokole bağlayabilirsiniz. Ama protokole de gerek yok artık böyle ruh ikizi gibi olanlar da var yani” yanıtını verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2018 13:28
Anahtar Kelimeler:
bahçeli istanbul da aday çıkarmayacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeli'den Hediye Uçak İçin Sert Tepki
Bahçeli'den Hediye Uçak İçin Sert Tepki
CHP Vatandaşlardan Görüşlerini İletmesini Bekliyor
CHP Vatandaşlardan Görüşlerini İletmesini Bekliyor
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim