Bahçeli: İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerleşmesi için ittifakın şart olduğunu anlattı.

İstanbul’da aday çıkarmayacaklarını belirten Devlet Bahçeli, Ankara ve İzmir’i değerlendirmeye aldıklarını ifade etti.



Devlet Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kayyuma devredilen belediyelerde eskiye dönüş olmaması için Kürt aşiretlerin devreye sokulması fikrini önerdi.

İttifakın 30 büyükşehirde yapılacağı iddialarının sorulması üzerine Devlet Bahçeli, “Bizim böyle bir iddiamız yok. Bu iddiada olanlar var. Trump'tan tutun Merkel'e, Merkel'den tutun Fransa'ya kadar herkes üç büyükşehir ile ilgili… Bu gibi şeylerle ortalığı karıştırmanın gereği yok. Ben tamamen bu tür anlayışlar dışında bir perspektif ortaya koyuyorum. 3 büyükşehirde sonuç HDP ile CHP'nin ‘Biz burayı kazandık’ sözü olursa bu takdirde ikinci yapacakları iş hemen o gece 'Recep Tayyip Erdoğan istifa etsin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meşruiyetini kaybetmiştir. Hemen parlamenter sisteme dönelim' olur. Nasıl döneceklerse? Al sana yeni bir tartışma. Bu tartışmayı sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi de var” ifadelerini kullandı.



Bahçeli, “İttifak protokol çerçevesinde mi olacak?” sorusuna da “Karşılıklı görüşerek uzlaşarak. Uzlaştığınız yerleri bir protokole bağlayabilirsiniz. Ama protokole de gerek yok artık böyle ruh ikizi gibi olanlar da var yani” yanıtını verdi.

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