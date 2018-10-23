Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız

Partisinin grup toplantısında yerel seçimler için AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını duyuran ve kapıları kapattığını açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da aday çıkaracaklarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kullandığı "Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz" ifadesine açıklama getirdi. MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok" ifadelerini kullandı.

TBMM çıkışında A Haber'e açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkaracaklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifak görüşmeleri yürüttükleri sırada gazetecilere yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu. "İstanbul'da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum, İstanbul'da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli" ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerine "Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı?" diye devam etmişti. Bahçeli, bu seçimde İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını belirtmişti.

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