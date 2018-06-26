Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli Gazeteye 27 İsim Verdi: "Bu İsimler İftiracıdır"

MHP Genel Başkanı bir gazete ilanı yayımladı ve bomba açıklamalara yer verdi. Bugün yayımlanan yazıda Bahçeli, birçok isim verdi ve bu isimlerin seçim sürecinde partisine iftira attığını söyledi.

banner396

Bahçeli Gazeteye 27 İsim Verdi: "Bu İsimler İftiracıdır"

MHP Genel Başkanı bir gazete ilanı yayımladı ve bomba açıklamalara yer verdi. Bugün yayımlanan yazıda Bahçeli, birçok isim verdi ve bu isimlerin seçim sürecinde partisine iftira attığını söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 09:24
Bahçeli Gazeteye 27 İsim Verdi: "Bu İsimler İftiracıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bomba açıklama geldi.

Bugün birçok gazeteye ilan veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinde partisine iftira atan isimleri yayımladı. Gazetelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası ile yayımlanan yazı şu şekilde;

Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (1) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar(!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler.

Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımızı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim MHP'yi yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız.

İLANDA İFTİRACI OLARAK BELİRTİLEN İSİMLER

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Sabahattin Önkibar, Kadri Gürsel, Özgür Mumcu, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Oray Eğin, Sevilay Yılmaz, Abdulkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz, Melih Altınok, Nuh Albayrak, Ahmet Takan, Kemal Öztürk, Hakan Bayrakçı (SONAR) Mehmet Ali Kulat (MAK), Bekir Ağırdır (KONDA), Özer Sencar (Metropol), Faruk Acar (Andy Ar), Murat Gezici, İbrahim Uslu (ANAR), İsmail küçükkkaya, Fatih Portakal.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/758351/mhp-gazetelere-ilan-verdi-ve-iftiracilari-yayimladi.html

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDevlet BahçeliHaberMhp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Bakanlar Kurulu Hakkında Art Arda Açıklamalar
Yeni Bakanlar Kurulu Hakkında Art Arda Açıklamalar
Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler
Son Dakika: Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye Sert Sözler
Seçim Sonrası Kılıçdaroğlu Hakkında Bomba İddia
Seçim Sonrası Kılıçdaroğlu Hakkında Bomba İddia

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim