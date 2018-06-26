Bahçeli Gazeteye 27 İsim Verdi: "Bu İsimler İftiracıdır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bomba açıklama geldi.

Bugün birçok gazeteye ilan veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinde partisine iftira atan isimleri yayımladı. Gazetelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzası ile yayımlanan yazı şu şekilde;

Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (1) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar(!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler.

Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımızı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim MHP'yi yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk milletini durduramazsınız.

İLANDA İFTİRACI OLARAK BELİRTİLEN İSİMLER

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan, Soner Yalçın, Sabahattin Önkibar, Kadri Gürsel, Özgür Mumcu, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Oray Eğin, Sevilay Yılmaz, Abdulkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz, Melih Altınok, Nuh Albayrak, Ahmet Takan, Kemal Öztürk, Hakan Bayrakçı (SONAR) Mehmet Ali Kulat (MAK), Bekir Ağırdır (KONDA), Özer Sencar (Metropol), Faruk Acar (Andy Ar), Murat Gezici, İbrahim Uslu (ANAR), İsmail küçükkkaya, Fatih Portakal.

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Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/758351/mhp-gazetelere-ilan-verdi-ve-iftiracilari-yayimladi.html