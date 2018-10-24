Bahçeli EYT'ye Destek Veren Erhan Usta'yı Görevden Aldı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz karar: Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı İYİ Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önergesinde destek verdiği gerekçesi ile görevden aldı!

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, bugün Türkiye Büyük Millet Mclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Erhan Usta, görüşmeler devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.

Bu son dakika gelişmesinden sonra, MHP'nin diğer Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul görüşmelere katıldı. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi. Görevden almanın henüz gerekçesi açıklanmasa da meclis kaynakları İYİ Parti'nin EYT teklifine destek vermesi olarak açıkladı.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 yılında Havza’da doğdu. Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Aile büyükleri halen Havza’da yaşamaktadır. Memleketiyle ilişkisi hep devam etmiştir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Haziran 1988’de mezun oldu. Mart 1989’da Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Kasım 1993’de Planlama Uzmanı oldu. Aralık 1997’de ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası dalında yüksek lisansını birincilikle bitirdi. 57. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi başdanışmanlığını yaptı. Devlet Planlama Teşkilatındaki (yeni ismiyle Kalkınma Bakanlığı) kariyeri Kasım 1999’da Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001’de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü ve Haziran 2009’da Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi için 10 Şubat 2015’de görevinden ayrıldı.

İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri, görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı.

Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalıştı. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Özellikle son 10 yılda, Kalkınma Planı, orta vadeli programlar ve makroekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.