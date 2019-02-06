bahçeli erdoğan görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti. Gündemde, Meclis Başkanlığı seçimi ve Cumhur İttifakı olduğu belirtiliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00’da başlamıştı. Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 12 Aralık 2018’de gerçekleştirmişti. Bugün gerçekleşen görüşme ortalama 50 dakika kadar sürdü.

Gündemde, Meclis Başkanlığı seçimi ile Cumhur İttifakı’nın olduğu öğrenildi.

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