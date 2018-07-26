Bahçeli Ekmek Zammı Sonrası Proje Başlattı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanının açıkladığı %15'lik zam oranını sert bir dille eleştirdi ve Askıda Ekmek Projesi'ni başlattığını duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15'lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara'da özellikle de Çankaya'dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?" diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin, "Talimat verdiniz mi" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz" şeklinde yanıtladı.