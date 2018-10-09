Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli'den Uzman Çavuşlara Kadro Çağrısı!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" ifadelerini kullandı.

banner396

Bahçeli'den Uzman Çavuşlara Kadro Çağrısı!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" ifadelerini kullandı.

09 Ekim 2018 Salı 12:06
Bahçeli'den Uzman Çavuşlara Kadro Çağrısı!

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, hükümete, PKK'nın lider kadrosunun yakalanması çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' tespiti isabetlidir. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir" ifadelerini kullandı.

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO ÇAĞRISI

Grup toplantısında konuşan Bahçeli ''Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz. Uzman Çavuşların kadroya alınması milli bir hedefteri'' ifadelerini kullanarak Uzman Çavuşlara haklarının verilmesi çağrısını yaptı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti;

Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar.

Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun ve Bahoz Erdal'dan oluşan 5'li katil grubunun hakkından gelmek bugün değilse ne zaman olacaktır? Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Bizde veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin? Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

Terörle mücadele süresince yalnızca Kandil'le sınırlı kalmamalıyız. Fırat'ın doğusu hain kaynamaktadır. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
bahçeli den uzman çavuşlara kadro çağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatan 25 dakika önce

Yeter artık verilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gece yarısı flaş atama kararları
Gece yarısı flaş atama kararları
Ünlü Türkücü CHP'den Aday Oldu!
Ünlü Türkücü CHP'den Aday Oldu!
AK Parti-MHP Yerel Seçim İttifakının Adı Ne Olacak?
AK Parti-MHP Yerel Seçim İttifakının Adı Ne Olacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim