Bahçeli'den Soylu'ya kayyum tebriği: Önemli bir operasyon, desteğimiz tam

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasını 'önemli bir operasyon' olarak nitelendirerek, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli, telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu operasyonlarla ilgili tebrik etti.

"Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini" belirten Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden aldı. HDP'li üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi.

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