Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?
Üniversiteyi kazananlar dikkat! KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
En saygın meslekler belli oldu

Bahçeli'den Soylu'ya kayyum tebriği: Önemli bir operasyon, desteğimiz tam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasının önemli bir operasyon olduğunu ifade etti, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'den Soylu'ya kayyum tebriği: Önemli bir operasyon, desteğimiz tam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasının önemli bir operasyon olduğunu ifade etti, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
Bahçeli'den Soylu'ya kayyum tebriği: Önemli bir operasyon, desteğimiz tam

MHP lideri Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasını 'önemli bir operasyon' olarak nitelendirerek, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli, telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu operasyonlarla ilgili tebrik etti.

"Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini" belirten Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" ifadesini kullandı. 

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü görevden aldı. HDP'li üç ismin yerine, söz konusu illerin valileri görevlendirildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Anahtar Kelimeler:
bahçeli den soylu ya kayyum tebriği önemli operasyon desteğimiz tam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Talep!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Talep!
“Yeni öğretim döneminde tekli öğretime geçiliyor mu?”
“Yeni öğretim döneminde tekli öğretime geçiliyor mu?”
Burhanettin Bulut: Her yıl 643 kişi suda boğularak hayatını kaybediyor
Burhanettin Bulut: Her yıl 643 kişi suda boğularak hayatını kaybediyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim