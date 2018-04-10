Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli'den Osmangazi Üniversitesi Saldırganı ile İlgili Flaş Açıklama

Devlet Bahçeli'den Osmangazi Üniversitesinde gerçekleşen saldırı ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

banner396

Bahçeli'den Osmangazi Üniversitesi Saldırganı ile İlgili Flaş Açıklama

Devlet Bahçeli'den Osmangazi Üniversitesinde gerçekleşen saldırı ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

10 Nisan 2018 Salı 11:27
Bahçeli'den Osmangazi Üniversitesi Saldırganı ile İlgili Flaş Açıklama

Partisini ngrup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM'deki salonda düzenlenen MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi üniversitesine görevlendirilmiş kara şahış, akademisyenlerimizi katletmiştir. Olayın önü ve arkası dikkate alınduığında üzüntümüz kadar kaygımızda büyümektedir. Görevleri başında uğradıkları saldırıyla yaşamını yitiren kardeşlerimize rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir. 4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.04.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
üniversite SaldırıEskişehir SaldırıDevlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı: Bu Adamın Kim Olduğunu Herkes Anlasın
Cumhurbaşkanı: Bu Adamın Kim Olduğunu Herkes Anlasın
İYİ Parti'nin Seçim İttifakı Yapabileceği Muhtemel Partiler Açıklandı
İYİ Parti'nin Seçim İttifakı Yapabileceği Muhtemel Partiler Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan O Eleştiriler sonrası İlk Kez Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan O Eleştiriler sonrası İlk Kez Konuştu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim