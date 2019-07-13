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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Milletin 'evet' dediği sistemi tartışmaya açmak doğru değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'in Söğüt ilçesinde konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilerine yanıt verdi ve "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır" dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Milletin 'evet' dediği sistemi tartışmaya açmak doğru değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'in Söğüt ilçesinde konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirilerine yanıt verdi ve "Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır" dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:56
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Milletin 'evet' dediği sistemi tartışmaya açmak doğru değil

Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimi nedeniyle ertelediği teşekkür turlarına seçim çalışmaları için de ilk durak olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Söğüt’ü ziyaret ederek başladı. 

Burada Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izleyen ve dua eden Bahçeli, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik sarf ettiği "Nasıl bugün tek adam rejiminin doğru olmadığını tartışabiliyorsak onu da tartışırız. Amerika'da başkanlık sistemi var. Orada başkanın yetkileri o kadar güçlü değil. Her tartışmaya açığız" sözlerine de yanıt verdi. 

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır" dedi. 

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde: 

- Cesaretimizi rahmetle yâd ettiğimiz ecdadımızdan alıyoruz. Aklımda hep Türkiye vardır. Hepinize teşekküer ediyorum, size güveniyorum. Yerimizde saymayacağız. Bir günümüz diğeri ile eşit olmayacak. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verilen değeri göstermiştir. Türk milleti demokrasi dersi vermiştir. Toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi partimize geçmiştir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir. 

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. 

- Devlet çarkı emniyetle dönmektedir.

-Bize göre belediye demek; umuda aralanan kapı, ufuk ötesine açılan kavrayış demektir. 

- Eski sisteme dönülmesini savunanlar samimi değildir. Kılıçdaroğlu Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım diyor. Bu tartışma kapanmıştır. Bunların ne bakışı milli değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu milletin soylu vasıflarına uygundur. Milletin evet dediği sistemi tartışmaya açmak doğru değildir.

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