Bahçeli'den İYİ Partililere 'geri dönün' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’den kopanların 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurduklarını belirterek "CHP ve HDP ile ittifakı vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır" dedi ve bu kişilere MHP'ye dönüş yapma çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: