Bahçeli'den İstanbul seçimi yorumu: Arkasında FETÖ vardır, PKK vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimlerinin arkasında FETÖ ve PKK olduğunu söyledi. "Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır" diyen Bahçeli, 23 Haziran öncesinde MHP milletvekillerinin de İstanbul'da aktif çalışma yapacağını ifade etti.

Partisinin bayramlaşma programında konuşan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Kandil’deki Pençe harekâtı ile Türkiye Allah’ın izniyle terör belasında da kurtarılmış olacaktır. 31 Mart seçimlerinden sonra seçim sonuçları üzerinde çok yoğun bir tartışma başlatılmıştır. Bu tartışma Avrupa ülkelerinde dikkatini çekmiş Türkiye’ye yönlendirme yapılmaya bile çalışılmıştır.

"Vatandaşlarımızın Avrupa’yı ABD’yi şaşkına çevirecek bir davranışı ortaya koymasını istiyoruz"

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin de dışında çok farklı bir anlam kazanmış artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir. İstanbul’da yaşayan her vatandaşımızın Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran’a kadar geri dönmeli ve 23 Haziran’da da sandığa giderek Avrupa’yı ABD’yi şaşkına çevirecek bir davranışı ortaya koymasını istiyoruz. 23 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli yüzde yüze yaklaşan bir katılım olmalı. MHP olarak siyasi hayatımızda partiler üstü bir yaklaşımla il başkanlarımızı 3 farklı grup olarak İstanbul’a yönlendirmiş ve burada görevlendirilmiştir.

-(İstanbul) Artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak, Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırmak istenmektedir.

"31 Mart ve öncesinde kurulan kumpasları araştırılmalı, soruşturulmalıdır"

-Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. İki aday bu seçimlerde açıkça bir yarışın içerisine girmişlerdir. Oylar çalınmıştır. Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Birikim tecrübe ve hizmet kazanmalıdır. Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir.

İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayınına Bahçeli'den de destek

-İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propaganda ile türeyenler mi ağır basacak herkes medyada bunu görmelidir.

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