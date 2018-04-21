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Bahçeli'den Flaş İYİ Parti Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Yaptığı açıklamada Bahçeli, İYİ Parti ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

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Bahçeli'den Flaş İYİ Parti Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Yaptığı açıklamada Bahçeli, İYİ Parti ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:11
Bahçeli'den Flaş İYİ Parti Açıklaması

Son dakika açıklaması Devlet Bahçeli'den geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Bahçeli'nin kurmaylarına, İYİ Parti ile ilgili şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Erken seçimin neden olması gerektiğini Meclis’teki grup toplantımızda açıklamıştık. Önceliğimiz Türkiye. İYİ Parti’nin seçime girmesine olumlu bakıyoruz. Biz, ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışını güden bir siyasi hareket olduğumuzdan, gündemimizi, siyasetimizi İYİ Parti’ye göre belirlemiyoruz. MHP bir karar alırken, Türkiye’yi ve Türk milletini düşünür. İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden yanayız. Seçimlere girdikleri takdirde, kamuoyunun kendilerini ne kadar takdir ettikleri de ortaya çıkacaktır. Anketçilerin her gün İYİ Parti üzerine yaptığı yorumların da ne kadar doğru. ne kadar yanlış olduğu belli olur.” 

İYİ PARTİ SEÇİME KATILABİLECEK Mİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da İYİ Parti’nin seçime girip girmeyeceği tartışmalarıyla ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kanunların öngördüğü şartlar var. 41 ilde teşkilat kurması ve her ilin üçte birinde teşkilat kurmuş olması gerekiyor. Bunun üzerine de kongreyi gerçekleştirmek gerekiyor. Muhataplarınca yapılan açıklamalarda bunların yapıldığı iddia ediliyor. Bu anlamda seçime katılma yeterliliği görülüyor ama buna karar verecek olan YSK. Biz seçime girebilmesine olumlu bakarız. Her parti gerekli şartları taşıdıktan sonra seçime girebilmeli. O konuda herhangi bir karşı şeyimiz yok.” 

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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