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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:34
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Kaynaklar; AA

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