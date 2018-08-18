bahçeli den erdoğan a tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Kaynaklar; AA



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