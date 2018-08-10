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Bahçeli'den döviz talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun'' talimatını verdiği açıklandı.

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Bahçeli'den döviz talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun'' talimatını verdiği açıklandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 21:53
Bahçeli'den döviz talimatı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ''MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun'' talimatını verdiği açıklandı.

MHP'nin twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli, ABD ile yaptırım krizi sonrası yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de "döviz bozdurulması" yönünde talimat verdiği belirtildi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi" yönünde talimatta bulundu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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