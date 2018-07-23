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Bahçeli'den Dikkat Çenek İYİ Parti Yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında İYİ Parti'nin kurultay kararını değerlendirdi.

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Bahçeli'den Dikkat Çenek İYİ Parti Yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında İYİ Parti'nin kurultay kararını değerlendirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:47
Bahçeli'den Dikkat Çenek İYİ Parti Yorumu

Bahçeli'den İYİ Parti hakkında önemli açıklama.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında, İYİ Parti'nin önceki gün aldığı kongre kararına ilişkin değerlendirme yapıldı.  Yapılan değerlendirmede Bahçeli şu ifadelere yer verdi: "Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar."

KORAY AYDIN VE ARKADAŞLARI...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin Afyon'da yapılan kampından sonra yaşanan olayları soran bir grup gazeteciye şu yorumu yaptı:

Öncelikle İP'in kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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