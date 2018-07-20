Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli'den Bedelli Askerlik Açıklaması : 28 Güne Ne Gerek Vardır?..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sosyal Medya platformu Twitter'ı en sık kullanan siyasilerin başında geliyor. Özellikle Cumhur İttifakı kararından sonra takipçi sayısı artan Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Devlet Bahçeli'nin gündeme dair açıklamaları..

banner396

Bahçeli'den Bedelli Askerlik Açıklaması : 28 Güne Ne Gerek Vardır?..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sosyal Medya platformu Twitter'ı en sık kullanan siyasilerin başında geliyor. Özellikle Cumhur İttifakı kararından sonra takipçi sayısı artan Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Devlet Bahçeli'nin gündeme dair açıklamaları..

20 Temmuz 2018 Cuma 21:06
Bahçeli'den Bedelli Askerlik Açıklaması : 28 Güne Ne Gerek Vardır?..

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sosyal Medya platformu Twitter'ı en sık kullanan siyasilerin başında geliyor. Özellikle Cumhur İttifakı kararından sonra takipçi sayısı artan Devlet Bahçeli, Twitter hesabından bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Devlet Bahçeli'nin gündeme dair açıklamaları..

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerliğin çıkmasını olumlu olarak gördüğünü ifade ederek, “Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?” dedi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

YAYLALAR TÜRKÜSÜNÜ BİLE ÖĞRENEMEZLER

“Süresi 28 gün olarak belirlenmiş bedelli askerliğin konuşulmasına şahit oluyoruz. Askeri ihtiyaçlar elbette gözetilmiş, dikkate alınmıştır. Meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanlarımızın yığılması da söz konusudur. Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir.”

Kaynaklar;
DHA
Hürriyet
 

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bedelli İçin Yeni Açıklama: "Kışladan İçeri Girmeyenler..."
Bedelli İçin Yeni Açıklama: "Kışladan İçeri Girmeyenler..."
İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı
İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı
Bedelli Askerlik Yapacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Müjdesi
Bedelli Askerlik Yapacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Müjdesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Bedelli İçin Para Bulamayanlara Önemli Uyarı !
Bedelli İçin Para Bulamayanlara Önemli Uyarı !
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
Ak Parti Açıkladı : Bedelli Askerlikte 28 Gün Boyunca Ne Yapılacak?
Ak Parti Açıkladı : Bedelli Askerlikte 28 Gün Boyunca Ne Yapılacak?
Binali Yıldırım'dan Kritik OHAL Açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kritik OHAL Açıklaması
Son Güncelleme: 20.07.2018 21:15
Anahtar Kelimeler:
Bahçeli Bedelli Askerlik 28 GünBahçeli Bedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’DEN MUHALEFETE KURULTAY RESTİ!..
CHP’DEN MUHALEFETE KURULTAY RESTİ!..
Yeni Bakan Hakkında Flaş Gelişme: Erdoğan Bakanlığı O Şartla Vermiş
Yeni Bakan Hakkında Flaş Gelişme: Erdoğan Bakanlığı O Şartla Vermiş
Ak Parti Açıkladı : Bedelli Askerlikte 28 Gün Boyunca Ne Yapılacak?
Ak Parti Açıkladı : Bedelli Askerlikte 28 Gün Boyunca Ne Yapılacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim