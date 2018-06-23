Bahçeli'den AK Parti'ye Flaş Çıkış: Eğer Öyle Yaparlarsa İttifak Biter

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir son dakika açıklaması yaptı.

Yeni hükümette yer almak istemediklerini açıklayan Bahçeli, "Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter." ifadelerini kullandı.

Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin bünyasine değişik alanlarda değişik kişiler trafından fitne yayarlar. Bunları boşuna mı destekliyorsunuz, şuyumuz var… Her dönemde bürokraside de bulunanlar ve yeni dönemde de bürokraside olmak isteyenler 'ülkeyi ancak bu durum kurtarır' diyerek kendilerine menfaat yaratıyorlar.

Sayın Recep Tayip Erdoğan beyi destekleyeceğimizi ifade etmişiz. Hal böyle olunca yürtmenin başı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM içerisinde güçlü bir MHP olmasını istiyoruz.

Hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o onun işi. Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter. Tuğrul Bey'e teklifte bulundu. Meral Akşener kabul etmediklerini ifade ediyorlar. Ne yapacağız biz, bu kadar mücadele veriyoruz. Bir değerli gazeteci 'bunlar hazine yardımı almak için böyle bir ittfaka girdiler, barajı aşamayacak korkusuyla böyle yapıyorlar…' dedi. Bunları da söylemeyen kalmadı. Biz ne yapacağız, girdiğimiz yolda devam edeceğiz."

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