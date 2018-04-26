Bahçeli'den Abdullah Gül Hakkında Önemli Açıklama

Bahçeli'den son dakika Abdullah Gül Açıklaması.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında, seçim ittifakları ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarını değerlendirdi ve bu yönde kendi fikirlerini beyan etti. Bahçeli: konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Maşallah Cumhur ittifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" ifadelerine yer verdi.

BAŞBAKAN'IN ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamasına da değinen ve bu konu hakkındaki görüşlerini dile getiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

CHP-HDP AÇIKLAMASI

"CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız?" şeklinde basaın mensuplarının yönlendirdiği sorusuna Bahçeli, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

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