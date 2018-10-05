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Bahçeli, Akşener'i Ölümle Mi Tehdit Etti?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasındaki gerilim İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatırı sayılır bir sandalye sayısına ulaşması ile birlikte iyice alevlendi. Bahçeli'nin sürekli hanımefendi diyerek sert sözler sartettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cevap vermekten çekinmiyor.

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Bahçeli, Akşener'i Ölümle Mi Tehdit Etti?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasındaki gerilim İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatırı sayılır bir sandalye sayısına ulaşması ile birlikte iyice alevlendi. Bahçeli'nin sürekli hanımefendi diyerek sert sözler sartettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cevap vermekten çekinmiyor.

05 Ekim 2018 Cuma 08:16
Bahçeli, Akşener'i Ölümle Mi Tehdit Etti?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasındaki gerilim İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatırı sayılır bir sandalye sayısına ulaşması ile birlikte iyice alevlendi. Bahçeli'nin sürekli hanımefendi diyerek sert sözler sartettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cevap vermekten çekinmiyor.

BAHÇELİ AKŞENER'İ ÖLÜMLE Mİ TEHDİT ETTİ?

Daha önce KRT televizyonunda program sunan Çağlar Cilara isimli gazeteci geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye transfer olmuştu. Çağlar Cilara yaptığı programlar kadar Twitter hesabı üzerinden de dikkat çeken msjalar paylaşıyor. Son olarak MHP Lideri Bahçeli'nin bir Twitter mesajını alıntılayarak Bahçeli'nin Meral Akşener'i öldüreceğini iddia etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ''Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!'' mesajını paylaştı.

Halk Tv'de hafta içi hergün Günün Konuğu isimli programı hazırlayıp sunan Gazeteci ÇAğlar Cilara da Bahçeli'nin bu mesajını alıntılayıp ''Bu açıklama şu kapıya çıkar; Bir parti lideri bir başka parti liderini kendisine muhalefete devam etmesi durumunda öldüreceğini Twitter üzerinden ilan ediyor Türkiye'de hukuk bitti, gücü olan kanunu kendi belirler, güçsüz olan ezilir. Özetle Türkiye'de yaşamak artık bir eziyet'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Çağlar Cilara'nın bu mesajı ile Bahçeli'nin Akşener'i öldürmek istediği manasını çıkarması üzerinde yüzlerce sosyal medya kullanıcısı Çağlar Cilara'ya tepki gösterdi.

MERAL AKŞENER CEVAP VERDİ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de cevap gecikmedi. Meral Akşener de Twitter hesabı üzerinden İYİ Parti Genel Merkezi'nin açık adresini vererek '' Demirden korksak trene binmezdik'' ifadelerini kullandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir grup Meral Akşener'in evinin önünde toplanıp MHP sloganları attı. '' Bozkurtlar burada çakallar nerede'' sloganları atan grubu cep telefonu ile kaydedip Sosyal Medyada paylaşan Meral Akşener'in görüntüler de kalabalığa '' yuh size, yazık size, gelin lan, gelin'' gibi ifadeler kullandığı görülüyor...

Görüntülerü sosyal medyada paylaşan Akşener ''Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli'' notunu da düştü.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Bu haber KPSS cafe'ye ait özel bir haberdir. İzinsiz kopyalanarak yayınlanması yasaktır.

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