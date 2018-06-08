Bahçeli AK Partili Vekilleri Fırçaladı

MHP Liderinden AK Partili vekillere fırça.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölge istişare toplantısı kapsamında Kayseri'de partililerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Cumhur İttifakı, cumhuriyetin istikbali milli bekanın zırhı ve şuurudur, istiklalin muhafızı, devlet, ebed, müebbet, izah ve ilanıdır. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, biz 'cumhur' diyeceğiz, 'cumhuriyet' diyeceğiz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkış balığa çevireceğiz. Dedikodularla aldanmayınız. Şarlatan anket şirketlerinin ne dediğine hangi karanlık servisleri yaptığına bakmayınız. Oy oranlarını düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışanlara Türk milleti 24 Haziran'da şamarı indirecektir. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan ilk turda Allah'ın izniyle seçilecektir. Genel seçimde ise siyasi görüşü ve parti aidiyeti ne olursa olsun vatandaşlarımız oy ve desteğini verecektir, gördüğümüz budur. Davamızın ruhuna uygun şekilde gereğini korkusuzca yerine getiriyoruz.

Münbiç konusunda ABD ile varılan uzlaşma umutları yeşertmiştir. Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsaade edilmemelidir. Bu konuda devlet ve hükümetle biriz, beraberiz. Kandil çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı Kandil'de yapılmalıdır. Zaman hıyanetin kökünü kurutma zamanıdır, zaman kahramanlık zamanı devir Türk devridir.

Görüyorsunuz teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıktı. CHP, HDP, İP'i, Saadet'i PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yaptı. Hatta CHP'nin trajikomik adayı Edirne'de Demirtaş'ın ziyaretine bile gitti. CHP'nin adayı İnce, Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi aldı? Edirne cezaevinde kulağına fısıldanan bu mudur? Neyin intikamını almaya çalışmaktadır. Kandil'e el sallamanın millete veda etmek olduğunu anlamayacak kadar mı basiretini kaybetmiştir?"

AK PARTİLİLERE FIRÇA

AK Partili bazı vekillere eleştirilerde bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle AK Partili milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin!"

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