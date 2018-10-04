Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bahçeli 7 Şehit İçin Ateş Püskürdü: İnim İnim İnleyeceksiniz!

Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu hain PKK saldırısından sonra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

banner396

Bahçeli 7 Şehit İçin Ateş Püskürdü: İnim İnim İnleyeceksiniz!

Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu hain PKK saldırısından sonra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, "Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:34
Bahçeli 7 Şehit İçin Ateş Püskürdü: İnim İnim İnleyeceksiniz!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar.

İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Amasya’dan Samsun’a, Balıkesir’den yurdun dört bir köşesine al bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık.

Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Ali Hekim bugün şehit düşüp milli gönüllerde yükseldiler!

Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet aşıklarıydı. Şimdi Peygamberlere komşu oldular, tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama ulaştılar. Tertemiz kanlarıyla arşın çatısına mühür vurdular.

Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz.

Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
bahçeli şehit ateş püskürdü inim inim inleyeceksiniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'EYT Sorunu Bir An Önce Çözülmelidir'
'EYT Sorunu Bir An Önce Çözülmelidir'
'Doğalgaz'daki KDV Yüzde 1'e İndirilsin, ÖTV Kaldırılsın'
'Doğalgaz'daki KDV Yüzde 1'e İndirilsin, ÖTV Kaldırılsın'
Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti
Sınır ötesi tezkeresi Meclis'ten geçti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim