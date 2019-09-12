Babacan, Davutoğlu derken üçüncü bir parti daha geliyor

Ufuk Söylemez, Aydınlık gazetesindeki bugünkü köşesinde “Koordinatörlüğünü önceki Cumhuriyet Hükümetlerinde Sağlık Bakanı olarak görev yapmış olan, Sn. Rıfat Serdaroğlu’nun yaptığı ‘Çoban Ateşi’ hareketi demokratik merkezde bir heyecan ve umut yaratmış durumda” ifadelerini kullandı.

“Sn. Serdaroğlu, iktidarın her türlü baskı, engelleme ve ceza tehditlerine rağmen, büyük bir özveriyle son derece kısıtlı olanaklarla, Türkiye’nin dört bir yanında kendiliğinden oluşan ve Çoban Ateşi adı verilen demokratik kuvayı milliye oluşumlarını bir araya getirecek adımlar atmayı başarmış görünüyor” diyen Söylemez şunları yazdı:

“Geçmişte merkez sağ ve merkez solda yer almış ve oy vermiş, sessiz ve makul çoğunluğun, bir manada toplumun orta direğini teşkil eden geniş halk kesimlerinin, demokratik-laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Atatürk Cumhuriyetinin kurucu değerlerine ve parlamenter rejime sahip çıkma arzusunu taşıyor bu hareket.

Bugüne kadar birçok şehirde, herbirine yüzlerce kişinin gönüllü olarak katıldığı bölge toplantıları düzenleyen Çoban Ateşi Hareketi, şimdi daha örgütlü, daha iri ve diri olabilmek ve belki de partileşebilmek yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

21-22 Eylül 2019 tarihlerinde Afyon’da İkbal Otelde iki gün sürecek geniş katılımlı büyük bir toplantı organize ediliyor. Bu toplantıya başta Milli Merkez Başkanı TBMM E. Başkanı Sn. Hüsamettin Cindoruk olmak üzere, çok sayıda Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Atatürkçü ve demokrat saygın ve tanınmış isim de davet edilmiş durumda.”

“ÖZTÜRK YILMAZ DA, ANKARA’DA BENZER BİR ÇABAYI SÜRDÜRÜYOR”

Ufuk Söylemez, ayrıca CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın girişimlerini de anlattı. Söylemez yazısını şöyle sonlandırdı:

“Öte yandan CHP’den tartışmalı ve haksız yere ihraç edilen, Türk diplomasisinin önemli ismi, halen Ardahan Bağımsız Milletvekili olan Sn. Öztürk Yılmaz da, Ankara’da benzer bir çabayı sürdürüyor. O da, demokratik merkezde acil gereksinim duyulan, milli duruş ve ulusal çıkarlardan yana bir büyük beraberliği oluşturabilecek isimlerle, aylardan beri temas ve organize olma gayretlerini özveriyle sürdürüyor.

Tabii, medyanın kamuoyundan açıkça gizlediği ve sansür etmeye çalıştığı bu gelişmeler, toplumsal tabanda, kulaktan kulağa geniş bir destek ve ilgi bulmuş görünüyor. Önemli olan, bu iyi niyetli yurtsever ve demokrat hareketlerin, aralarındaki olası ayrılıkları öteleyerek, ortak bir noktada buluşabilmesi ve Atatürk’te Birleştik şiarıyla bir araya gelebilmesidir. Toplumun beklentisi de esasında bu yöndedir.

Gelişmeleri izleyip, göreceğiz ve birlikte değerlendireceğiz.

Ama unutulmamalıdır ki, ‘karanlığın en yoğun olduğu zaman, aydınlığa en yakın olunan an’dır.’

Son söz; umut her zaman vardır ve var olacaktır...”

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