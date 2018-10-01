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Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

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Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:41
Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olacak mı?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Değişimde ısrarcı olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım" ifadelerini kullandı.

Aziz Kocaoğlu, "14.5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP'li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.10.2018 12:51
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