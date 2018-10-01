Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olacak mı?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Değişimde ısrarcı olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP'liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım" ifadelerini kullandı.

Aziz Kocaoğlu, "14.5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP'li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir" şeklinde konuştu.

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