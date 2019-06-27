AYTUN ÇIRAY: SAYIN ERDOĞAN BU MAZERETİ SEÇİMDEN ÖNCE GÖSTERSEYDİ İMAMOĞLU-YILDIRIM OY FARKI 1.5 MİLYONA ÇIKARDI

KANDIRILMA SAFHASINDAN BİLMİYORDUM SAFHASINA

Çıray yaptığı açıklamada, “Bu mazeret Sayın Erdoğan’ın kandırılma safhasından bilmiyordum safhasına geçtiği anlamına geliyor. Bu mazereti İstanbul seçiminden önce gösterseydi Ekrem İmamoğlu’yla Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 milyona çıkardı,” dedi.

“İçi boş ‘Çözüm veya açılım Süreci’ AKP hükümetleri tarafından kamuoyuna akan kanın durdurulmasını hedefleyen bir iç barış projesi gibi sunuldu. Bugüne kadar kamuoyuyla açılımın içeriğine ilişkin somut bir önerinin paylaşılamaması, çözümün PKK ve Öcalan ekseninde sağlanabileceğine ilişkin kamuoyu oluşturma çabaları ve en nihayetinde 74 kişinin katili Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması esasen bölücülerin ekmeğine yağ sürmüştür,” diyen Çıray sözlerini şöyle sürdürdü:

KÜRTLERE KOLAY KANDIRILABİLİR SAF İNSANLAR VEYA TERÖRİST MUAMELESİ YAPILDI

“Bir katilin TRT’ye çıkartılarak Kürt seçmenlerin AKP adayına oy vermesini sağlamaya çalışanlar, esasen Kürtlere hakaret etmektedirler. Bu onları kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ olarak niteleyen hastalıklı zihniyetin tezahürüdür. Nitekim Kürt seçmenler kendilerine kolaylıkla kandırılabilir saf insanlar veya ‘terörist’ gözüyle bakanlara sandıkta şamarı attılar. Kem sözleri sahiplerine gönderdiler. Birliğimize bütünlüğümüze, demokrasimize zarar verenlere karşı vicdanlarda birleştiler. ‘Vicdan Kardeşliği’ni hep birlikte hayata geçirdik.

Ancak Sayın Erdoğan’ın ‘Osman Öcalan’ın Kırmızı Bülten’le arandığını bilmiyordum’ mazereti bundan sonra kendisini hep takip edecek. Çünkü bu tür bir mazeretten daha yıpratıcı kifayetsizlik deklarasyonu olamaz.”

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