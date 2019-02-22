Aytun Çıray: İstiklal Marşımızda Ayağa Kalkmayan Protokolü Dehşetle İzledim

Açıklamasına ‘İsimlerini zikretmek istemediğim Bayburt Valisi, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve diğerlerinden müteşekkil Protokol Tribünün Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törenlerin açılışında ayağa kalkmamaları onları protokolden ve milletin kalbinden düşürmüştür. Yüce Türk Milletinin mukaddes bağımsızlık mührü ve sembolü İstiklal Marşı’nın icrası sırasında ayağa kalkmadıkları haberinin videosunu büyük bir teessürün ve kederin eşlik ettiği dehşet duygusuyla izledim. Bu görüntüler, Milletimiz ve onun var ettiği bir yapı olarak Devletimiz adına utanç verici, hiçbir mazeretin ve bahanenin mazur gösteremeyeceği çok ağır, asla kabul edilemeyecek bir olaydır.” cümleleriyle başlayan Çıray, ilgili sözde protokol mensupları “bu tutumlarıyla Bayburtlulara ve onların kutsal bir parçası oldukları Türk Milletine karşı 96 yıllık Cumhuriyet tarihinde benzerine rastlanamayacak bir saygısızlığa ve hakarete imza atmışlardır. Kendisini yüce Türk Milletinin onurlu bir mensubu sayan her vatandaşımızı öfke dolu bir utanca boğan bu tavır, kesinlikle savunulamaz ve bağışlanamaz.” dedi.

BÖLÜCÜLERDEN FARKINIZ NE?

Çıray “Bunların yaptıklarının tür tavırları sergileyen bölücülerden ve radikal unsurlardan ne farkları var? Onlara karşı sırf bu nedenle yargının harekete geçtiğini” hatırlattı ve “bu sözde protokolün İstiklal Marşımıza karşı fütursuzca sergiledikleri saygısızlık onlarınkinden çok daha kabul edilemez ve ağır değil mi?” diye sorarak protokol diye anılan bu zevatın bir gün dahi görevlerinde tutulmamaları gerektiğini belirtti.

Açıklamasına “Bu vahim olayın “AK Parti Genel Başkanı sayın Cumhurbaşkanı tarafından da Türk milletinin bir ferdi olarak büyük bir üzüntüyle karşılandığından eminim” diye devam eden Aytun Çıray, “Bayburt’un görevlerinin anlam ve sorumluluğunu maalesef neredeyse hiç idrak edemediklerini gösteren ilgili zevata karşı sayın Cumhurbaşkanını muhakkak ki gereğini yapmalıdır, yapacaktır.” dedi.



ACİL BİR SABAH KARARNAMESİYLE BU HADDİNİ BİLMEZLERE HADLERİ BİLDİRİLMELİDİR!

Çıray açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Yapılması gereken şey Türk Milletinin en büyük sembolik mukaddeslerinden olan İstiklal Marşımıza bu saygısızlığı yaparak milletimizin kalbinden düşen tüm sorumluların sayın Cumhurbaşkanı tarafından acil bir sabah kararnamesiyle görevlerinden alınıp, kızağa çekilerek protokolden de nihai olarak düşürülmeleridir. Sayın Cumhurbaşkanı böylece Türk Milletinin vicdanını derinden yaralayan bu olayın yol açtığı kanamayı durdurmuş ve bir daha benzeri bir olayın asla tekrarlanmasının temel şartını ibret verici bir kararlılıkla ortaya koymuş olacaktır! Sayın Cumhurbaşkanının Türk Milletine hakaret eden bu haddini bilmezlere hadlerini bu şekilde bildireceğinden şüphem yok!”

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