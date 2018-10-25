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Aytun Çıray'dan Andımız İddiası: Yutmayın Yutturmayın

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile AKP ve MHP'nin öğrenci andı üzerinden İttifak Bitiyor Kurgusu yapıldığını iddia etti.

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Aytun Çıray'dan Andımız İddiası: Yutmayın Yutturmayın

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile AKP ve MHP'nin öğrenci andı üzerinden İttifak Bitiyor Kurgusu yapıldığını iddia etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 22:53
Aytun Çıray'dan Andımız İddiası: Yutmayın Yutturmayın

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile AKP ve MHP'nin öğrenci andı üzerinden İttifak Bitiyor Kurgusu yapıldığını iddia etti.

İYİ Partili Aytun Çıray yaptığı paylaşımda; ''Yutmayın yutturmayın! Anketler yapıldı. İstanbul riskdeydi. AKP, MHP yüzünden Kürtlerin oylarını kaybediyordu. İttifak bitiyor kurgusuna karar verildi. Aylar önce çıkan "andımız" kararını şimdi açıkladılar. Af ve ant üzerinden MHP Türk, AKP Kürt milliyetçilerini kışkırttı.'' ifadelerine yer verdi.

Aytun Çıray'ıın paylaşımına binlerce beeni gelirken yüzlerce kişi yorum yaptı.

İşte Aytun Çıray'ın paylaşımı;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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