Aytun Çıray'dan Andımız İddiası: Yutmayın Yutturmayın

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile AKP ve MHP'nin öğrenci andı üzerinden İttifak Bitiyor Kurgusu yapıldığını iddia etti.